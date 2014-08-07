МИД Франции: Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине

Катрин Колонна оценила рабочие контакты между президентами Франции и Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский обсудили мирный план по Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Париже по завершению донорской конференции сделала глава министерства по иностранным делам Катрин Колонна. Ранее Макрон отметил, что в ближайшие недели и месяцы обстановка украинского конфликта, а также выбор граждан страны могут позволить определить нужный момент для переговоров с российской стороной.

Президент Республики и президент Зеленский провели долгий разговор в воскресенье утром. В частности, они обсудили мирный план Зеленского, представленный в рамках G20…Они обсудили его условия. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.

Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро.

Фото и видео: YouTube / КабМін