Эмманюэль Макрон рассказал о предоставлении Киеву новых генераторов.

Франция дополнительно выделит Украине 76,5 миллиона евро для обеспечения страны электрическими ресурсами текущей зимой. Соответствующее заявление в ходе донорской конференции в Париже сделал глава государства Эмманюэль Макрон. Глава государства пояснил, что с начала текущего года Франция выделила киевскому режиму 151,5 миллиона евро. В ближайшие дни власти добавят к этому количеству еще 48,5 миллиона евро на цели, которые будут заявлены данной конференцией.

Из которых 27 млн евро – на срочные нужды, чтобы пережить зиму, а остальная сумма будет распределена на помощь уязвимому населению. Будут доставлены еще 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных в ноябре. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В ноябре 2022 года Франция уже направила Украине 100 генераторов с мощностью от 5 до 100 кВА. Эти поставки произошли в рамках плана Евросоюза по передаче Украине 500 генераторов.

Макрон призвал создать особый механизм для доставки помощи Украине "в реальном времени".

Фото и видео: YouTube / Ministère de l"Europe et des Affaires étrangères

