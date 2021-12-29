МИД ФРГ призвал граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно

Германия рекомендует немцам покинуть страну из-за напряженности обстановки вокруг Киева.

Немецкий МИГ призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Такое заявление дипломаты сделали на официальном сайте профильного ведомства по иностранным делам. Ранее аналогичные рекомендации дали и другие западные государства. Они не исключили эвакуации своих сотрудников из посольств и консульств. Вопрос национальные правительства связывают с ухудшением обстановки на государственной границе между РФ и Украиной.

Если вы сейчас находитесь на Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе. заявление МИД Германии

СМИ: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину.

заявление МИД Германии