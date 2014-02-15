МИД ФРГ назвал "Северный поток -2" несоответствующим энергетическим правилам ЕС

Пока российский газопровод не соответствует предписаниям, а значит не может быть одобрен.

В немецком МИД посчитали, что "Северный поток -2" не соответствует энергетическим правилам ЕС. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

По её словам, "чтобы накачать перекачку газа, оператору следует получить одобрение германского регулятора". Именно он занимается проверкой на соответствие Газовой директиве ЕС. Пока "Северный поток -2" не соответствует предписаниям, а значит не может быть одобрен.

Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что сертификация газопровода остановлена. Оператору Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, процесс продолжен не будет.

Ранее мы сообщили, что премьер Польши надеется склонить Шольца против "Северного потока -2".

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten