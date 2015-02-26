Андрес Сутть призвал политически поддержать Киев.

МИД Эстонии призвал Евросоюз не давить на Украину по мирному соглашению с Россией. Соответствующее заявление во время прибытия на саммит ЕС по общим вопросам, который проводится в Люксембурге, сделал исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть. Чиновник пояснил, что Брюсселю не следует давить в отношении Киева для ускорения урегулирования регионального конфликта. При этом Таллинн призывает ЕС и дальше поддерживать санкционное давление на Москву.

Не стоит давить и торопить Украину с заключением мирного соглашения с Россией. Это решение должно принадлежать Украине – когда и как договариваться с Россией. Андрес Сутть, врио главы МИД Эстонии

Совет ЕС по общим вопросам должен будет обсудить пути оказания поддержки Украине в текущей ситуации. В дополнение к военной и гуманитарной помощи Брюссель подумает над политической поддержкой Киева. В частности, речь идет о признании Украины страной-кандидатом на вступление в ЕС.

Мицотакис заявил, что Европа находится в состоянии войны.

Фото и видео: European Commission