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Мицотакис заявил, что Европа находится в состоянии войны

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Кириакос Мицотакис оценил причины инфляции в Европе и рост цен.

Премьер-министр Греции Мицотакис заявил, что Европа находится в состоянии войны. Соответствующее заявление сделал в рамках интервью для местного портала Capital.gr Кириакос Мицотакис. Таким образом чиновник прокомментировал рекордную для последних четырех есятилетий инфляцию в регионе, а также рост стоимости энергетических носителей. 

…Чтобы граждане понимали, что мы находимся в состоянии войны….последствия, к сожалению, этого российского вторжения в Украину сейчас ощущаются во всем спектре экономической деятельности.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Кириакос Мицотакис подчеркнул, что Афины обязаны вмешиваться в трудную ситуацию в рамках имеющихся бюджетных возможностей ради смягчения негативных воздействий. В частности, правительство намерено на заседании кабинета министров объявить о дополнительном пакете поддержки населения и бизнес-индустрии. Государство планирует ввести повышенные субсидии на потребление 60 литров топлива ежемесячно.

Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти.

Фото и видео:  Capital.gr

Теги: война, греция, европа, инфляция, кириакос мицотакис, рост цен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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