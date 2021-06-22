МИД Чада принёс официальные извинения за задержание российской тургруппы

Об этом рассказал один из туристов, попавший в поле зрения местных военных.

Внешнеполитическое ведомство Чада принесло официальные извинения за задержание российской туристической группы. С 15 июня граждане РФ находились в заключении на территории отеля. Путешественники находились в гостинице под арестом.

Известно, что туристы прибыли в Африку из Новосибирска в рамках трехнедельной экспедиции. На внедорожниках с российскими номерами члены группы намеревались проехать по северу страны, до границы с Ливией. Ранее маршрут был согласован с МВД Чада. Когда большая часть пути уже была позади, туристы решили остановиться в городе Файа-Ларжо. В данном населенном пункте граждане РФ обходили нестабильный регион нагорья Тибести. Ночью к путешественникам пришли военные, которые потребовали поехать с ними. Далее у россиян изъяли всю технику, средства связи, навигации (включая компасы), а также паспорта и фонари.

Группу вернули на самолете в столицу Нджамену. Некоторые туристы смогли спрятать мобильные устройства, поэтому поддерживали связь с близкими. Сейчас россияне освобождены и продолжают отдыхать в отеле уже без охраны.

Россияне отказываются от отечественных курортов в пользу Турции.

Фото и видео:Telegram/Mash

