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МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией

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Джейхун Байрамов рассказал о темах, которые он обсудит с Сергеем Лавровым.

 Глава азербайджанского министерства по иностранным делам Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой из внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Соответствующее заявление иностранный гость сделал перед началом двусторонних контактов в МИД Москвы. Он пояснил, что далее будут изучены перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе, а также вопросы сотрудничества с Россией. Джейхун Байрамов выразил благодарность Сергею Лаврову за приглашение и проведение встречи.

Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем.

Джейхун Байрамов, глава МИД Азербайджана

Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, джейхун байрамов, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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