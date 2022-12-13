Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях

Глава МИД России рассказал о важности сохранять многополярность мира.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров считает, что конфронтация представляет из себя тупиковый путь развития международных отношений, поэтому Москве следует избегать противостояния мировых центров. Соответствующее заявление дипломат сделал в видеообращении, посвященному участникам VII Форума молодых дипломатов стран ОИС (Организации исламского сотрудничества). По мнению эксперта, глобальному сообществу важно обеспечивать многополярность миропорядка не через силовое, а через правовое урегулирование, а также опираться на Устав ООН и уважение прав и свобод, суверенного равенства всех государств.

Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации - путь тупиковый... Необходимо избегать бессмысленного и крайне опасного противостояния мировых центров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

"Это по Фрейду". Лавров ответил на заявление Макрона о том, что Россия стала вассалом Китая.

Фото и видео: МИД России