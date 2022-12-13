"Это по Фрейду". Лавров ответил на заявление Макрона о том, что Россия стала вассалом Китая

Глава МИД России рассказал о подчиненности Европы властям США.

Глава российского министерства по внешней политике Сергей Лавров на совместной пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Москве ответил на недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия стала вассалом Китая. Дипломат напомнил о том, что миру понятно, что на самом деле никакой европейской автономии от США не существует, а Вашингтон не позволит ЕС заиметь такой статус. В МИД РФ напомнили о том, что Макрон в августе 2022 года жаловался на то, что действия США по антироссийским санкциям увеличивают стоимость энергоносителей для европейского бизнеса в четыре раза дороже, чем предпринимателям в США.

Вы знаете, это по Фрейду. У кого что болит, тот о том и говорит. Господин Макрон известен тем, что уже не первый год провозглашает курс на обеспечение стратегической автономии Европейского союза. Это глас вопиющего в пустыне. Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров обратил внимание СМИ на то, что задолго до специальной военной операции в Украине США взяли стратегический курс на то, чтобы переориентировать весь ЕСз с дешевых энергоносителей из России на дорогие из США.

Лавров: РФ готова рассмотреть предложения по разрешению украинского кризиса от Африки и ЛА.

Фото и видео: МИД России