Александер Шалленберг оценил упадок влияния ЕС на африканском континенте.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил, что события в Африке и Сахеле показали ослабление влияния Евросоюза в регионе. Соответствующее заявление сделал Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, которая проходит на территории испанского города Толедо. Европейский политик призвал коллег переосмыслить подход в отношениях с данным континентом. Он признал, что влияния стран ЕС гораздо меньше, чем предполагали страны-участницы ЕС.

События в Африке, в частности в Сахеле, должны стать для нас тревожным звонком. В Нигере размахивают российскими флагами, поют антифранцузские песни, что показывает, что наша мягкая сила, наше влияние намного меньше, чем мы думали. Александер Шалленберг, глава МИД Венгрии

Чиновник добавил, что страны коллективного Запада и Европы все еще используют слишком высокомерный тон для общения с государствами Африки.

Глава МИД Австрии высказался за блокировку счетов нигерских военных.

Фото и видео: European Commission