Глава МИД Австрии высказался за блокировку счетов нигерских военных

Александер Шалленберг оценил заявление президента Алжира.

Евросоюзу стоит удовлетворить просьбу Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкционного давления против военнослужащих Нигера на фоне мятежа в стране. Соответствующее заявление сделал австрийский министр по иностранным делам Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, которая проходит на территории испанского города Толедо.

Думаю, здесь стоит пойти навстречу ECOWAS, заблокировать счета путчистов и перестать выдавать им визы. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Дипломат призвал разрешить кризис в африканской стране путем дипломатии. Александер Шалленберг поддержал своего алжирского коллегу Ахмеда Аттафа. Ранее политик заявил о том, что использование силы для урегулирования регионального кризиса будет иметь тяжелые последствия как для самой страны, так и для всего континента. В Вене полагают, что прежде чем поддерживать формы военного вмешательства, важно применить все имеющиеся политические меры.

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Фото и видео: European Commission