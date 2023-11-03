МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем

Арарат Мирзоян оценил контакты с Москвой.

Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем. Соответствующее заявление в ходе выступления в армянском парламенте, посвященного проекту государственного бюджета на 2024 год сделал местный министр по иностранным делам Арарат Мирзоян. Чиновник уточнил законодателям, что власти продолжают развивать с российским руководством многочисленные связи и взаимовыгодные отношения. Глава МИД Армении заметил, что говорит о духе дружбы и партнерства.

У нас есть определенные проблемы в отношениях с РФ. Мы многим не удовлетворены, удивлены. Насколько я понимаю, в РФ аналогичная позиция. Мы уверены: то, чем удивлены в России - следствие политики, которую мы видели в эфире различных медиа. У нас нет иного подхода, чем конструктивное обсуждение и сглаживание проблем... Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

В МИД Армении заявили, что более 10 тыс. человек перемещены из-за операции Азербайджана.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia