В МЧС спрогнозировали ЧС в Ленобласти на воскресенье

Высока вероятность возникновения пожаров.

В субботу, 20 июня, сотрудники ГУ МЧС РФ по Ленобласти спрогнозировали ЧС на воскресенье. Соответствующую запись опубликовали на официальном сайте МЧС.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области, ЧС метеорологического характера не ожидаются. Опасность могут представлять лишь лесные пожары, вероятность которых увеличилась из-за погоды и палов травы.

Третий класс пожарной опасности объявлен в Выборгском, Тихвинском, Тосненском, Лодейнопольском районах. Четвертый класс местами в Подпорожском районе.

Также повышается вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, в том числе с участием детей, перекрытием движения по автотрассам, затруднениями в движении по автодорогам и, особенно, на опасных участках дорог Ленинградской области и автотрассе М-10 "Россия".

Помимо этого возросла вероятность возникновения происшествий и аварий на акваториях Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в водоемах Ленобласти ищут утонувших людей.

Фото: 47.mchs.gov.ru