МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Во вторник, 30 июля, в Петербурге ожидается усиление ветра. Он придет с севера и северо-запада и достигнет 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Температура воздуха днем составит +13...+15. Местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Главный синоптик рассказал, что лето в Северную столицу вернется в августе.
МЧС напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01" или "112" или "101" с мобильного телефона.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на Васильевском острове тушили 2,5 часа.
Фото: pixabay.com
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