МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Местами возможны небольшие осадки.

Во вторник, 30 июля, в Петербурге ожидается усиление ветра. Он придет с севера и северо-запада и достигнет 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха днем составит +13...+15. Местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Главный синоптик рассказал, что лето в Северную столицу вернется в августе.

МЧС напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01" или "112" или "101" с мобильного телефона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на Васильевском острове тушили 2,5 часа.

Фото: pixabay.com