Спасатели напомнили петербуржцам о надвигающихся ливнях и грозах

В главном управлении МЧС России по Петербургу рассказали, как вести себя в такую погоду.

В главном управлении МЧС России по Петербургу напомнили горожанам о надвигающихся ливнях и грозах. Местами возможен град. Спасатели рассказали, как вести себя в такую погоду.

Если сильный дождь застал вас на улице, то не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Кроме того, нельзя прятаться под деревьями и подходить к водоемам. При сильном ветре надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Напомним, сегодня порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга ушел в отпуск, не дождавшись дождей и гроз.

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