Жара покидает Северную столицу: взамен придут дожди и грозы

В пятницу, 3 августа, в городе на Неве ожидается сильный ветер и дожди.

В пятницу, 3 августа, изнуряющая жара покинет Северную столицу. Взамен придут дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Спасатели предупредили, что завтра днем в Петербурге пройдут дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду, при грозе — до 15 метров в секунду.

При сильном дожде горожанам не рекомендуют выходить на улицу. В доме необходимо закрыть все окна и держаться подальше от электроприборов и антенн. Если гроза вас застанет на улице, то не стоит прятаться под высокими деревьями. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму.

Ранее мы писали, что в Петербурге в четверг будет жарко и без осадков.

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