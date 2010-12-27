Без изменений: в Петербурга в четверг жарко и не будет осадков

Представители Гидрометцентра не могт порадовать петербуржцев живительной прохладой: в городе по-прежнему жара.

В Петербурге ожидается жаркая погода в четверг. Осадков синоптики не прогнозируют. По сведениям специалистов, температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов по Цельсию. Ветер не поможет местным жителям охладиться: его скорость не превысит четырех метров в секунду. Он придет с западной стороны. Атмосферное давление в течение дня будет слабо колебаться и возьмет курс на снижение.

Отметим, что в ночное время суток город ждет похолодание до плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет стабильным.

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