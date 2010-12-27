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МЧС предупреждает автомобилистов Ленобласти о тумане и гололедице 15 ноября
Сегодня, 16:24
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KaterinaKono13
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МЧС предупреждает автомобилистов Ленобласти о тумане и гололедице 15 ноября

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С 14 ноября по 15 ноября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами гололедица.

МЧС Ленобласти предупреждает водителей о повышенной вероятности ДТП 15 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями – гололедицы и тумана.

В четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время и утром Ленобласть местами накроет туман.

Также ожидается слабое понижение атмосферного давления. Ночью и утром на трассах гололедица.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 14 ноября по 15 ноября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами гололедица.

Источник: независимое интернет-издание 47news

Теги: выборг , гололедица , новости выборга , новости ленобласти , туман на дорогах
Категории: Выборг

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