МЧС предупреждает автомобилистов Ленобласти о тумане и гололедице 15 ноября

С 14 ноября по 15 ноября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами гололедица.

МЧС Ленобласти предупреждает водителей о повышенной вероятности ДТП 15 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями – гололедицы и тумана.

В четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время и утром Ленобласть местами накроет туман.

Также ожидается слабое понижение атмосферного давления. Ночью и утром на трассах гололедица.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 14 ноября по 15 ноября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами гололедица.

Источник: независимое интернет-издание 47news