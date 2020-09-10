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МЧС предупредило о ливнях и грозах в Ленобласти 30 июня и 1 июля
Сегодня, 15:44
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МЧС предупредило о ливнях и грозах в Ленобласти 30 июня и 1 июля

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Синоптики спрогнозировали неблагоприятные погодные явления в Ленобласти в ближайшие два дня.

МЧС России по Ленобласти опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, с которыми могут столкнуться жители региона в среду 30 июня и в четверг 1 июля. Согласно прогнозам "Северо-Западного УГМС", в области ожидаются дожди и грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра. 

30 июня по области будет облачно с прояснениями, по большинству районов пройдут дожди - ночью небольшие, днем кратковременные, преимущественно в восточной части области. В отдельных районах ожидаются ливни с грозами. Северный ветер по большей части умеренный, но в грозу достигающий порывов до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха +13...+18 гр. ночью, +19...+24 гр. днем, местами воздух прогреется до +27 гр.

1 июля сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут ночью, а днем существенных осадков не ожидается. Слабый ветер будет дуть с северо-востока ночью, днём незначительно усилится. Ожидается небольшое похолодание. 

Ранее город Тихвин оказался затоплен после сильного ливня. 

Фото: Pixabay

Теги: гидрометеорологическая обстановка, ливни и грозы, неблагоприятные погодные условия, прогноз погоды ленобласть, шквалистый ветер
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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