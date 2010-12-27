МЧС: в Петербурге ожидается ветер до 15 м/с и минус 13 градусов

На дороге образуется гололедица.

Зима никак не унимается: дороги в Петербурге скует гололедица и придет сильный ветер. Об этом жителей города предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так в середине недели, в ночь на 6 марта будет идти снег. Столбик термометра опустится до минус 11-13 градусов. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 15 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до минус 3-5, на дорогах будет гололедица.

Спасатели напоминают, что на скользкой дороге пешеходам и автомобилистам следует быть внимательнее. На скользкой дороге тормозной путь гораздо длиннее, чем на сухом асфальте. И во время сильного ветра стоит обходить стороной шаткие строения.

Фото: Piter.TV