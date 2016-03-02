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МЧС предложило создать оперштабы по предотвращению ЧС в каждом субъекте РФ

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Министерство проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС.

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий ЧС в ДФО, которое проводит глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он заявил, что в настоящее время министерство осуществляет деятельность по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Зиничев уверен, данные меры ускорят процедуру ее получения.

Для упрощения процедур предоставления подтверждающих данных, осуществляется ее цифровизация и перевод на портал госуслуг, в работе принимают участие Минцифры России, Минфин, Минюст, Минэкономразвития, Минздрав, МВД и ФНС России.

Евгений Зиничев, глава МЧС РФ

Он подчеркнул, весной 2021 года такие услуги были протестированы в Еврейской автономной области. На всей территории государства это заработает в начале следующего года.

Ранее Мишустин заявил, что необходимо ускорить процесс оказания помощи пострадавшим на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: евгений зиничев, мчс, предотвращение xc
Категории: Новости России, Лента новостей,

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