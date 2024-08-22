МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин

Глава РФ получил сведения о приграничных регионах страны в условиях атак ВСУ.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) проинформировано о попытках ударов по Курской атомной электростанции, поэтому обещали прислать специалистов. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время правительственного совещания, посвященного ситуации, которая происходит на территории Курской, Белгородской и Брянской областях страны. Ранее глава государства упоминал о том, что киевский режим предпринял провокацию в приграничье, также ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам и лицам. Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Москвой, будут достигнуты.

МГАТАЭ проинформировано, они обещают прислать - и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации. Владимир Путин, президент РФ

В настоящее время в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях.

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