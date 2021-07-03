Животных разняли дрессировщики.

Львы подрались во время шоу "Принц Цирка" в Саратове. Об этом сообщили очевидцы. Они опубликовали в социальных сетях ролик, на котором зафиксирована потасовка среди представителей дикого мира. Зрители уточнили, что трибуна была огорожена от людей, а дрессировщики смогли быстро разнять животных.

Представление уже заканчивалось, львов начали загонять обратно, и в какой-то момент двое животных начали рычать друг на друга. Львы соскочили с тумб, на которых сидели, и начали носиться по манежу. очевидец в комментарии местному изданию "Регион 64"

Известно, что инцидент произошел 3 июля во время проведения первого благотворительного циркового представления. Львы были задействованы в финальном номере программы, созданной Владиславом Гончаровым. Сцену с подравшимися зверями зрители наблюдали с испугом, но никто не пострадал.

Семейная пара пришла проверить дом и встретилась со львами.

Фото и видео: YouTube/Регион 64

