Лукашенко заявил о попытке подорвать узел связи ВМФ России в Вилейка

Речь идет о террористических ячейках.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке "отрядов самообороны" подорвать узел связи Военно-морского флота России в городе Вилейка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашенко ранее заявил, что в республике были раскрыты "спящие" террористические ячейки, которые пользуются поддержкой Запада.

Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тысячи подписчиков. <…> Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что эту проблему он обсудил с президентом России Владимиром Путины по телефону. По словам президента Белоруссии, участники и организаторы теракта были найдены и арестованы.

Ранее мы писали, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной НАТО на помощь Киеву войска не отправит. Об этом заявил бывший зампредседатель СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

Видео: Telegram / Пул Первого