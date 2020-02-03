В Украине оценили возможную помощь от НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией

НАТО может помочь поставками оружия.

Экс-зампредседателя СБУ генерал-майор Виктор Ягун заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной НАТО на помощь Киеву войска не отправит, но поможет оружием. Об этом он рассказал в интервью ютьюб-каналу "Исландия", пишет "РИА Новости".

Один на один мы не останемся, это однозначно. Но и прямого вмешательства, то есть каких-то батальонов или военных групп НАТО, мы точно на нашей территории не увидим" — сказал Виктор Ягун.

Он подчеркнул, что Киеву могут помочь развединформацией. Ягун сказал также, что человеческого ресурса не будет, как и непосредственного участия НАТО.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли.Это может грозить Киеву потерей контроля над экспортом сельскохозяйственной продукции.

Видео: YouTube / ISLND TV