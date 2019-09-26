Лукашенко: вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт

Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с украинскими журналистами.

Александр Лукашенко обозначил свою позицию по отношению возврата Крыма в состав Украины. Политик считает, что этот вопрос закрыт раз и навсегда. Такое мнение высказал президент Белоруссии на встрече с украинскими журналистами.

Пресс-конференция прошла в столице Белоруссии - Минске. Лукашенко уверен, что полуостров не вернется к Украине.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума. За вступление в РФ проголосовало 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Многие страны до сих пор не признали полуостров российским.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Видео: YouTube/Gerasimov