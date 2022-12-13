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Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается
Сегодня, 12:18
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Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается

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По словам главы государства, этот вопрос давно не обсуждали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев через страну в ЕС не прекращается. Об этом он сообщил на мероприятии по утверждению решения об охране государственной границы в 2023 году.

По словам главы государства, этот вопрос давно не обсуждали. Он подчеркнул, что беженцев с Украины в стране принимают и оказывают им помощь. Он подчеркнул, что власти делают со своей стороны все необходимое.

Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, беженцы, евросоюз, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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