Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается

По словам главы государства, этот вопрос давно не обсуждали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев через страну в ЕС не прекращается. Об этом он сообщил на мероприятии по утверждению решения об охране государственной границы в 2023 году.

По словам главы государства, этот вопрос давно не обсуждали. Он подчеркнул, что беженцев с Украины в стране принимают и оказывают им помощь. Он подчеркнул, что власти делают со своей стороны все необходимое.

Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию.

Фото: Telegram / Пул Первого