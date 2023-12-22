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Лукашенко заявил, что американцы могут похитить белоруску на МКС

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Экипаж корабля "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американцы могут похитить белоруску Марину Василевскую, которая отправится с российским космонавтом Олегом Новицким на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он заявил на встрече в формате видеоконференции.

Экипаж корабля "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта. Лукашенко в шутку попросил Новицкого приглядывать за Василевской, чтобы американцы не похитили ее в свой сегмент. Российский космонавт в ответ пообещал, что девушка будет заходить в американский сегмент только с командиром.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну.

Видео: Telegram / Пул Первого

 

Теги: александр лукашенко, космос, международная космическая станция, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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