Лукашенко заявил, что американцы могут похитить белоруску на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американцы могут похитить белоруску Марину Василевскую, которая отправится с российским космонавтом Олегом Новицким на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он заявил на встрече в формате видеоконференции.

Экипаж корабля "Союз МС-25" отправится на МКС 21 марта. Лукашенко в шутку попросил Новицкого приглядывать за Василевской, чтобы американцы не похитили ее в свой сегмент. Российский космонавт в ответ пообещал, что девушка будет заходить в американский сегмент только с командиром.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну.

Видео: Telegram / Пул Первого