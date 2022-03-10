Лукашенко: украинские пограничники ушли с границы

Глава Белоруссии призвал разведку следить за группами наемников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские пограничники ушли с государственной границы. Такой информацией лидер республики поделился в Минске на совещании с представителями министерства по обороне. Он уточнил, что на текущий момент территория охраняться только силами белорусских специалистов.

Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, основной задачей для местного разведывательного управления является видеть то, что делается на сопредельной земле, особенно по части иностранных наемников. В Минске призвали коллег не допускать нарушения госграницы и "двигаться параллельно" с теми людьми, которые передвигаются небольшими группами по территории. Лукашенко рассчитывает, что пограничники смогут проконтролировать передвижение этих групп. Он приказал докладывать ему лично о "о малейшем передвижении и о их замыслах".

Лукашенко поручил подать электроэнергию на Чернобыльскую АЭС.

Фото и видео: Telegram / Пул первого

