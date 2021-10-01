Лукашенко: убивший офицера КГБ транслировал в Польшу и США происходящее в квартире

В Белоруссии раскрыли подробности о трагедии с сотрудником КГБ.

Александр Лукашенко заявил о том, что убивший офицера КГБ транслировал в Польшу и США происходящее в квартире. Такие подробности политик рассказал на заседании в Минске. Он заметил, что имеются данные о том, что подготовка к провокации велась заранее.

Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени, это тоже уже известно, они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что сотрудник КГБ республики был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться террористы. Преступника уничтожили ответной стрельбой. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Жена подозреваемого задержана. Ее обвиняют в соучастии. Лукашенко напомнил, что силовики отрабатывали большой район, а работа велась с раннего утра. Он отметил, что к 14 часа уже было задержано немало подозреваемых. Все они планировали проводить забастовки на предприятиях и мешать работе производств.

Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

