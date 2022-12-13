Лукашенко: туристы на Западе будут сидеть в своей затхлой Европе

Глава Белоруссии рассказал о санкциях, англосаксах и западных "джунглях".

Политический обозреватель учреждения Администрации Президента Белоруссии "Издательский дом "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик в рамках вопросов для главы государства спросил о том, строятся ли "железные клетки" для граждан республики. К такому мнению активист пришел после того, как изучил вопрос западных санкций, русофобии и проблем с визовыми документами, закрытием физических пунктов пограничного контроля. Журналист полагает, что недружественные страны считают Москву и Минск "дикими джунглями" и не стесняются об этом говорить публично. Представитель СМИ полагает, что властям пора ощетиниться и начать учить детей тому, что все то, что говорят англосаксы - неправда и стремление подчинить или отнять.

Пусть аккуратнее с нашими джунглями. Ну а клетка - она дырявая, с одной стороны у нее дверца, а с другой она вся в дырках. Клетку там закрыли, мы в дырку, грубо говоря, или в запасную дверь ушли и работаем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что не стоит "париться" в отношении санкционного давления. Александр Лукашенко напомнил о том, что как только стали вводить первые ограничения, политик ясно дал понять, что республика их сможет пережить. Он призвал посмотреть, куда европейские туристы отправятся отдыхать. По словам Лукашенко, они будут сидеть "в своей затхлой Европе", но приехать в Россию или Белоруссию ради того, чтобы подышать чистым воздухом, у иностранцев уже не получится.

Лукашенко пообещал усилить пропаганду и агитацию, чтобы не проиграть информационную войну.

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