Лукашенко: с приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии

По словам главы государства, "тяжелая судьба" предстоит Европе, а не его стране.

С приходом Дональда Трампа к власти в США проблемы будут не у Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

По словам главы государства, "тяжелая судьба" предстоит Европе, а не его стране. Он подчеркнул, что у европейских стран уже начались проблемы. Лукашенко добавил, что Европе стоит обеспокоиться этим, а не тем, что происходит в Белоруссии.

С приходом Трампа проблемы не у Белоруссии будут, в Европе будут проблем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии.

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