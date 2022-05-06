Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии оценил взаимодействие с главой РФ.

Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным наиболее тесными и открытыми. Информацией глава республики поделился с журналистами агентства Ассошиэйтед Пресс. Политик находит контакт с коллегой из РФ братским, теплым. Он добавил, что они общаются всегда на "ты".

У Путина нет более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что отношения между президентами России и Белоруссии "действительно уникальны". Чиновник считает их дружественными, но при этом главы государств способны жестко отстаивать национальные интересы. При этом Минск и Москва понимают друг друга.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого