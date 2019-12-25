Политик поздравил российских коллег с Днем единения народов.

Александр Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией. Президент Белоруссии считает, что странам необходимо выработать взаимоприемлемые решения "в духе настоящего союзничества". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Белоруссии направил Владимиру Путину поздравление с Днем единения народов Белоруссии и России. В тексте политик отметил, что сейчас две страны находятся у порога нового объединительного этапа. Лукашенко считает, что проект Союзного государства позволил Минску и Москве наполнить свои отношения "более глубоким содержанием", а также создал большие экономические и социальные возможности для партнеров. Президент Белоруссии надеется, что получится сохранить динамику двустороннего взаимодействия по данному вопросу.

Также поздравления от Александра Лукашенко получили премьер-министр России, главы Совета Федерации и Госдумы, государственный секретарь Союзного государства, патриарх всея Руси.

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом.