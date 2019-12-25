Политик встретился с главой Минобороны Белоруссии и начальником генштаба.

Александр Лукашенко призвал военных не верить "убаюкиваниям" США и НАТО. Об этом белорусский политик рассказал журналистам из местного издания Sputnik Беларусь. Известно, что спикер выступил перед военными республики. В Минске он встретился с главой оборонного ведомства Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба ВС Александром Вольфовичем.

Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО Александр Лукашенко, белорусский политик

Военные представили собственные предложения по плану применения региональной группировки войск Белоруссии и России. Ранее с Москвой была достигнута договоренность о том, что план применения должен быть современен и актуализирован для западных границ республики.

Лукашенко напомнил, что в Североатлантическом альянсе заявляют об обычных учениях в регионе. Политик заметил, что стандартные тренировки говорят о том, что НАТО к чему-то готовится. Он призвал белорусских военных не успокаиваться даже несмотря на то, что за спиной Минска находится мощная российская армия.

Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия".

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