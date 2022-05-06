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Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться

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Президент Белоруссии оценил образ украинского президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому побриться и нормально одеться. Такую рекомендацию глава государства дал во время интервью  иностранным журналистам для агентства Associated Press. Политик считает, что президенту пора выходить из придуманного образа и быть настоящим лидером своей страны.

Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик напомнил прессе о том, что в прошлом Владимир Зеленский был актером. Из-за этого президент Украины якобы и сейчас живет "в определенной ситуации". Лукашенко добавил, что не будет его осуждать, так как не настолько погружен в процесс.

Лукашенко: Россия не может проиграть в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир зеленский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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