Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться

Президент Белоруссии оценил образ украинского президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому побриться и нормально одеться. Такую рекомендацию глава государства дал во время интервью иностранным журналистам для агентства Associated Press. Политик считает, что президенту пора выходить из придуманного образа и быть настоящим лидером своей страны.

Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик напомнил прессе о том, что в прошлом Владимир Зеленский был актером. Из-за этого президент Украины якобы и сейчас живет "в определенной ситуации". Лукашенко добавил, что не будет его осуждать, так как не настолько погружен в процесс.

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Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

