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Лукашенко посоветовал Варшаве учить историю и думать о гражданах

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Глава Белоруссии выступил на Дне Независимости в Минске.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил польским властям подумать о собственном народе. Глава государства уточнил, что речь идет о славянском населении, которое был и остается в странах коллективного Запада "расходным материалом".

Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. Учите историю, соседи.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белоруссия заявила о готовности участвовать в модернизации ключевых секторов экономики РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, день независимости, история, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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