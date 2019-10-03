Лукашенко посоветовал Варшаве учить историю и думать о гражданах

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил польским властям подумать о собственном народе. Глава государства уточнил, что речь идет о славянском населении, которое был и остается в странах коллективного Запада "расходным материалом".
Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. Учите историю, соседи.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
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Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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