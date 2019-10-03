Лукашенко посоветовал Варшаве учить историю и думать о гражданах

Глава Белоруссии выступил на Дне Независимости в Минске.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил польским властям подумать о собственном народе. Глава государства уточнил, что речь идет о славянском населении, которое был и остается в странах коллективного Запада "расходным материалом".

Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. Учите историю, соседи. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белоруссия заявила о готовности участвовать в модернизации ключевых секторов экономики РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого