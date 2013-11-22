Лукашенко назвал признания польского солдата опасной тенденцией

Ранее беглый солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал признания сбежавшего в страну польского солдата Эмиля Чечко опасной тенденцией. Об этом он заявил на совещании с представителями общественности Гомельской области.

Ранее стало известно, что 16 декабря Чечко был задержан в пограничной полосе. Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии. Он объяснил это "несогласием с политикой Польши относительно миграционного кризиса", а также "негуманным обращением с беженцами".

По словам Чечко, польские силовики занимались убийством мигрантов. Он также добавил, что ему самому приходилось участвовать в этом.

Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Убить человека, слушайте, это… Не знаю, из этого зала даже военный не каждый бы смог это сделать в такой обстановке. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве.

Видео: Telegram / Пул Первого