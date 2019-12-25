Он уверен, что Белоруссия станет "театром военных действий" в противостоянии России и НАТО.

Александр Лукашенко назвал последствия вступления Белоруссии в НАТО, если она выйдет из ОДКБ. Об этом пишут "РИА Новости".

В этом случае, по словам Лукашенко, Белоруссии придётся покупать оружие у России по мировым ценам. И то не факт, так как НАТО требует от своих членов вооружаться только альянсовским оружием.

По его словам, Россия не будет спокойно смотреть на вступление Белоруссии в НАТО.

Не очень приятно, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. Александр Лукашенко

Он уверен, что Белоруссия станет "театром военных действий" в противостоянии России и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали слухи о поглощении Белоруссии Россией.