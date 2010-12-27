Луга присоединяется к мусорной реформе

С 1 июля Лужский район входит в реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

На работу по новым правилам переходят все перевозчики, действующие в районе и заключившие контракты с единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на которого возложены все обязанности по обращению с мусором (сбор, транспортировка, сортировка, размещение). Весь автотранспорт перевозчиков оборудован датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключен к автоматизированной онлайн-программе "Учет и контроль отходов". Система позволяет отслеживать в режиме реального времени маршрут и объем поступивших на полигон отходов.

В районе действует два современных объекта размещения отходов: один занимается обработкой — он оборудован мусоросортировочным комплексом мощностью 45 тыс. тонн в год, второй — размещением отходов. Данные о поступающих на эти объекты отходах также передаются в онлайн-систему "Учет и контроль отходов".

В настоящее время в Лужском районе завершается процесс заключения договоров с региональным оператором – как с физическими, так и юридическими лицами.

Коммунальная плата за вывоз мусора становится единой для всего района. Тариф на период перехода на реформу составит 5,99 рублей за 1 кв. метр для жителей многоквартирных домов и 354,11 рублей для владельцев частных домов.

На услугу "Обращение с ТКО" распространяются все льготы на коммунальные услуги. В дополнение к этому, администрацией области вводятся дополнительные льготы для граждан старше 70 лет, а также для малоимущих семей, многодетных семей, одиноких жителей, чей доход ниже прожиточного минимума.

В районе работает территориальный менеджер регионального оператора, к нему можно обратиться по вопросам заключения договоров с юридическими лицами и предложениями по изменениям графика вывоза отходов: ro4ter@uklo.ru. Продолжает работать горячая линия регоператора: 8(812)454-18-18, почта info@uklo.ru.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО