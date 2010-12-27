Лучший сельский блогер России живет в Сланцевском районе

Второй премии конкурса «Моя малая Родина», проводимого в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень», в номинации «Сельский блогер» удостоена Дарья Яковлева, фермер из Сланцевского района.

Второй премии конкурса "Моя малая Родина", проводимого в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень", в номинации "Сельский блогер" удостоена Дарья Яковлева, фермер из Сланцевского района.

Она, вместе с мужем, с 2015 года ведет хозяйство в деревне Дворище Выскатского сельского поселения. В 2017 году супруги получили грант, как начинающие фермеры. Полтора года назад Дарья открыла личный блог в сети Инстаграм, где рассказывает о своей семье, ферме, труде на селе и о Ленинградской области. В хозяйстве у нее около 40 коз и овец, бык, 200 кур, два кота, две собаки и лиса. За год блог набрал 96 тысяч подписчиков, многие из них переехали жить на село и стали фермерами.



В 2019 году Дарья Яковлева вошла в число лучших эко-фермеров Ленинградской области, получила благодарность губернатора региона Александра Дрозденко за эко-инициативы и стала Миссис интернет России 2019.

Источник: пресс-служба ЛО