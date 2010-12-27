Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Лучшие районы Петербурга получили "Золотые вентили"
Сегодня, 9:44
0
lesjasap
17

Лучшие районы Петербурга получили "Золотые вентили"

0
 
 

В Северной столице наградили представителей районов, вовремя оплачивающих коммунальные услуги.

Днем 13 декабря в Санкт-Петербурге вручили ежегодную премию “Золотой вентиль”, Награду получают администрация тех районов города, в которых своевременно оплачиваются счета по жилищно-коммунальными расходам. В 2017 году победу одержали Приморский, Выборгский и Калининский районы. 
 
“Золотой вентиль” получают лучшие представители районов уже в десятый раз. Премия создана, чтобы мотивировать потребителей вовремя рассчитываться за предоставленные услуги. Учредителем конкурса является компания “ТЭК Санкт-Петербург”.
Теги: выборгский район , золотой вентиль , калининский район , коммунальные счета , награда , премия , приморский район
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5