Лучшие районы Петербурга получили "Золотые вентили"

В Северной столице наградили представителей районов, вовремя оплачивающих коммунальные услуги.

Днем 13 декабря в Санкт-Петербурге вручили ежегодную премию “Золотой вентиль”, Награду получают администрация тех районов города, в которых своевременно оплачиваются счета по жилищно-коммунальными расходам. В 2017 году победу одержали Приморский, Выборгский и Калининский районы.

“Золотой вентиль” получают лучшие представители районов уже в десятый раз. Премия создана, чтобы мотивировать потребителей вовремя рассчитываться за предоставленные услуги. Учредителем конкурса является компания “ТЭК Санкт-Петербург”.