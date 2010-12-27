Из "Пулково" в Баку начал летать лоукостер пять раз в неделю

С понедельника, 30 октября, из петербургского аэропорта начал летать азербайджанский лоукостер до Баку.

С понедельника, 30 октября, в петербургском аэропорту "Пулково" начал осуществлять рейсы азербайджанский лоукостер до Баку. Buta Airways стала третьим лоукостером, работающим в Северной столице.

Авиаперевозчик работает с узкофюзеляжными лайнерами Embraer E190. Всего лоукостер летает в десяти направлениях до России, Турции, Украины, Грузии, Ирана и Болгарии. Вылеты осуществляются из аэропортов Баку и Гянджи.

Между Петербургом и Баку в этом году перелетело 52,2 тысячи человек. Это на 13,5% больше чем в прошлом году. Из "Пулково" можно улететь на прямых рейсах до азербайджанского города Гянджа, а в летний период и до Ленкорань.