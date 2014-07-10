В Солнечногорске локализовали пожар в хостеле

В ходе происшествия были повреждены третий этаж и кровля здания.

Сотрубники МЧС справились с локализацией пожара в хостеле на территории Солнечногорска. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкй на источник в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Напомним, что утром среды, 23 ноября, огонь охватил хостел в трёхэтажном доме №7 по Аэропортовской улице. Общая площадь пожара составила 360 кв.м. Спасатели эвакуировали из здания 200 человек, локализация возгорания завершилась в 11:35.

В ходе происшествия были повреждены третий этаж и кровля здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в его тушении участвовали 60 сорудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в московской резиденции посла Алжира также удалось локализовать.

Фото: Telegram / Mash