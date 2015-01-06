Сабрина Сингх сообщила о контактах шефа Пентагона и западными партнерами.

Американский министр по обороне Ллойд Остин в пятницу, 30 августа, примет в Пентагоне украинского коллегу Рустема Умерова, с которым обсудит ход боевых действий армии киевского режима на территории Курской области. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что на следующей неделе глава профильного ведомства отправится на авиационную базу США "Рамштайн" в Германии. Там он будет задействован в очередной очной встрече делегатов контактной группы по поддержке ВСУ.

Завтра министр Остин пример министра обороны Украины Умерова здесь в Пентагоне.. Темой обсуждений станет поддержка Киева Вашингтоном. Он также получит обновленную информацию о боевых действиях, в том числе в Курской области. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Дополнительно Сабрина Сингх проинформировала СМИ о том, что шеф Пентагона 29 августа встретился с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем. Также Ллойд Остин провел телефонный разговор с румынским коллегой Анджелом Тылвэром, с которыми обсудил конфликт на Украине.

Пентагон может обратиться в Минюст из-за инцидента с командой Трампа на кладбище.

Фото и видео: YouTube / Defense Now