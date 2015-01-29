Сабрина Сингх рассказала о поддержке позиции армии страны.

Американское министерство по обороне может обратиться в министерство юстиции в связи с инцидентом, произошедшем на Арлингтонском национальном кладбище. Там произошел конфликт между сотрудниками предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с местным сотрудником. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что ведомство остается не в курсе того, считается ли инцидент исчерпанным или еще нет.

Да, это действительно может произойти. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 28 августа Национальное общественное радио США сообщило слушателям о том, что сотрудники штаба Дональда Трампа якобы оттолкнули работника кладбища, помешавшего им делать фотографии и вести видеосъемку. По его сведениям, инцидент произошел 26 августа. В этот день политик прибыл на упомянутое кладбище, расположенное под Вашингтоном, для участия в торжественной церемонии возложения венков к могилам американских военнослужащих, которые погибли при теракте в аэропорту Кабула в августе 2021 года. Авторы новостного агентства Associated Press со ссылкой на анонимный источник из числа сотрудников оборонных структур от 29 августа указали на информацию о том, что команда Трампа знала о запрете на съемку на Арлингтонском национальном кладбище.

Пентагон окажет допподдержку Секретной службе по охране кандидатов в президенты.

Фото и видео: YouTube / Defense Now