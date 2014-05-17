Ингрида Шимоните сообщила о поиске других источников энергоресурсов с 2010 года.

Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России. Соответствующее заявление в эфире арабского телеканала Al Jazeera, вещающего из Катара, сделала глава правительства Ингрида Шимоните. Чиновница уточнила в ходе интервью о том, что прибалтийская страна не боится прекращения поставок российских углеводородов в регион. Она напомнила иностранным журналистам о том, что Вильнюс принял решение искать другие способы получения энергоносителей еще в 2010 году.

Мы не боимся прекращения поставок нефти и газа из России, мы экспортируем нефть морским путем, а не через трубопроводы. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Напомним, что Европейская комиссия в марте текущего года предложила разработать специальный план для Евросоюза, которые позволит региону снизить объемы спроса на российский природный газ. Речь идет о примерно двух третях - 100 миллиардов кубометров.

В Петербурге 7 июня Литва закроет консульство.

Фото и видео: YouTube / AlJazeera Channel قناة الجزيرة

