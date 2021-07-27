Ингрида Шимоните оценила вопрос вступления Финляндии и Швеции в военный альянс.

Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса. Соответствующее заявление сделала в интервью арабскому телеканалу Al Jazeera, вещающего из Катара, премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните. Чиновница предложила коллегам заняться вопросами по достижению прогресса в военных мощностях Североатлантического альянса.

Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Европейская чиновница заметила, что на текущий момент Вильнюс активно сотрудничает с Финляндией и Швецией, а в случае вступления этих двух государств в обронный союз, это взаимодействие еще больше расширится. По мнению Шимоните, у каждой независимой страны есть суверенноеи право на самоопределение своего будущего и выбор союзников.

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Фото и видео: YouTube / AlJazeera Channel قناة الجزيرة

