Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса. Соответствующее заявление сделала в интервью арабскому телеканалу Al Jazeera, вещающего из Катара, премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните. Чиновница предложила коллегам заняться вопросами по достижению прогресса в военных мощностях Североатлантического альянса.
Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях.
Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы
Европейская чиновница заметила, что на текущий момент Вильнюс активно сотрудничает с Финляндией и Швецией, а в случае вступления этих двух государств в обронный союз, это взаимодействие еще больше расширится. По мнению Шимоните, у каждой независимой страны есть суверенноеи право на самоопределение своего будущего и выбор союзников.
Литва способна найти альтернативу поставкам газа из России.
Фото и видео: YouTube / AlJazeera Channel قناة الجزيرة
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