Литовские пограничники передумали оставлять нелегала с травмой на линии границы

Изначально мужчину оставили лежать около госграницы с Белоруссией.

Литовские пограничники передумали оставлять нелегала с травмой на линии государственной границы. Ролик с произошедшим размещен на YouTube-канале республиканской пограничной службы Белоруссии. В кадре видно, что мужчина с травмой не может даже пошевелиться. Спустя некоторое время к мигранту подошли иностранные представители. Они взяли его за руки и оттащили от линии границы. Затем мужчину разместили в автомобиле. После этого к посту КПП подъехали бригады скорой помощи и правоохранительных органов.

Пограничники из Минска до этого момента успели пообщаться с беженцем. Тот рассказал, что сломал ногу на территории Литвы, после чего был госпитализирован в госпиталь. В медицинском учреждении мужчина обратился с ходатайством о предоставлении ему убежища. После этого его вернули на границу с Белоруссией.

Я их умолял, говорил, что не могу двигаться мигрант

Однако позже беженцу вызвали медиков в виду тяжести его состояния.

В пандемию Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов.

Фото и видео: YouTube / Пограничная служба Республики Беларусь